Concert in de Koepelkerk in Arkel

ARKEL • Op zaterdag 31 oktober zal in de Koepelkerk te Arkel het tweede Koepelkerkconcert in coronatijd plaatsvinden. Tijdens dit concert zullen liederen van Franse en Engelse componisten centraal staan, zoals Vaughan Williams, Fauré, Hahn en Butterworth.

De uitvoerende musici zijn Sietse van Wijgerden en Andrew Clark. Sietse van Wijgerden is aan het Rotterdams Conservatorium afgestudeerd voor kerkmuziek en voor orgel. Ook heeft hij aan de universiteit van Utrecht muziekwetenschappen gestudeerd. Hij voerde alle orgelwerken van J.S. Bach en C. Franck uit; daarnaast is hij orgelimprovisator.

Andrew Clark werkt als pianist, klavecinist, componist-arrangeur en muzikale coach. Onlangs was hij nog op de Nederlandse televisie te zien in het beroemde Prinsengrachtconcert, met leden van het Radio Kamer Filharmonisch Orkest en de sopraan Daniëlle de Niese, waarvoor hij ook de meeste arrangementen verzorgde. Andrew is een muzikale duizendpoot, want als violist speelde hij in diverse orkesten.

Er zijn twee tijdblokken voor het bijwonen van het concert i.v.m. het beperkt aantal bezoekers dat toegelaten mag worden in de Koepelkerk. Om 14.30 uur of 16.30 uur. Kaarten, deze zijn gratis, kan nmen reserveren via info@koepelkerkarkel.nl met vermelding van naam en de gewenste tijd.