Bedrijven openen commerciële corona teststraat in Papendrecht

PAPENDRECHT • Lengg, VORM en Nutrilab hebben op maandag 26 oktober een nieuwe corona teststraat geopend aan de Veerweg 165 in Papendrecht.

Binnen 24 uur na afname van de test volgt de uitslag. Er wordt getest met PCR-testen, door geregistreerd laboratorium Nutrilab. Zo wordt een geldige uitslag gegarandeerd en hoeven werknemers en werkgevers niet onnodig lang te wachten.

Werkgevers staan voor een grote uitdaging. Sommige bedrijven verkeren in zwaar weer, andere bedrijven hebben juist moeite om de bezetting rond te krijgen. Medewerkers zitten onnodig lang thuis, wachtend op een bericht van de GGD dat zij getest kunnen worden. Als ze dan eindelijk getest zijn, duurt het vaak nog lang voordat de uitslag binnen is. In sommige branches is het niet mogelijk om thuis te werken. Het thuis afwachten op de uitslag kost bedrijven dan ook veel geld.

Snel laten testen

Na opening op maandag 26 oktober kunnen in Papendrecht al ruim 90 personen getest worden. Aan het eind van de eerste week is dit aantal opgeschaald naar 275 testen per dag. Indien nodig kan er worden doorverwezen naar Giessen, waar Nutrilab een tweede teststraat heeft.

Roel Swijnenburg, eigenaar Lengg: “Wij werken als arbodienst dagelijks met klanten die vragen wanneer een medewerker weer beschikbaar is voor het werk. Iedere dag eerder de uitslag betekent eerder duidelijkheid over de gezondheid en sneller weer aan het werk.”

Oplossing voor een tekort

Projectontwikkelaar en bouwer VORM wil haar medewerkers gezond aan het werk houden. “Dat geldt voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze onderaannemers en zzp-ers. Bouwplaatsen moeten openblijven, we willen onze klanten niet teleurstellen. Daarnaast staan we met elkaar voor de grote opgave om 100.000 woningen per jaar op te leveren om woningtekort tegen te gaan”, zegt Hans Meurs, algemeen directeur bij VORM.

Bij de GGD wordt er pas getest als er sprake is van gezondheidsklachten. Daardoor kan het zo zijn dat een medewerker dagen thuis zit zonder dat er een corona besmetting is. Dit probleem speelt ook in andere branches. VORM stelt daarom haar oude hoofdkantoor in Papendrecht beschikbaar als locatie voor de nieuwe teststraat. Het voordeel van deze teststraat is dat er direct getest wordt en binnen 24 uur is de uitslag bekend. Een medewerker kan bij een negatieve uitslag de dag erna weer aan het werk.

Nutrilab ervoer een tekort aan testcapaciteit in de regio Giessen. “Mensen moesten lang wachten om zich te kunnen laten testen. Onze partner LENGG signaleerde hetzelfde tekort aan capaciteit en de groeiende vraag naar teststraten in de regio Drechtsteden. Daarom zijn we in gezamenlijkheid de locatie in Papendrecht gestart,” zegt Pieter Vos, directeur van Nutrilab.

Coronatest bestellen

Een werkgever kan via de website www.directcoronatesten.nl testen bestellen. De testen kunnen per bundels van 10, 50 of 100 stuks ingekocht worden. Werkgevers krijgen dan vouchers om uit te geven aan medewerkers. Met een voucher kan er via de website eenvoudig en snel een test afspraak worden gemaakt voor een tijdslot van 10 minuten. Mensen worden op deze wij gegarandeerd snel geholpen zonder lange wachtrijen. Een individuele test voor een zpp’er of particulier kan per stuk ook via de website worden besteld.

Onderzoek betrouwbaarheid sneltest

De onderzoeken voor de COVID-19 sneltest zijn momenteel in volle gang. Vanaf donderdag 29 oktober worden 1500 testen afgenomen en getest met een sneltest én een PCR test. De uitslag van een sneltest wordt dan vergeleken met de PCR test. Er wordt alleen gebruik gemaakt van testen die hoog scoren. Op deze manier werken we mee aan het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de sneltesten. Om een geldige uitslag te kunnen geven, wordt er altijd getest met een PCR test.

Pieter Vos, directeur Nutrilab: “Nutrilab staat voor kwaliteit en we staan volledig achter het RIVM om geen waardeloze testen op de markt te brengen.”

Positieve test naar de GGD

Het laboratorium Nutrilab voldoet aan de meldplicht om de positieve uitslagen aan de GGD door te geven. De GGD is vervolgens verantwoordelijk voor een melding aan het RIVM voor de landelijke cijfers en de opvolging voor een bron- en contactonderzoek.

Voor het afnemen van de testen werkt Lengg samen met een uitzendbureau en met bedrijven in de horecabranche van wie het personeel thuiszit. Vier medewerkers van het Dordtse café-restaurant Merz zijn al opgeleid om in de teststraat te werken.

Samenwerking

Met de samenwerking tussen arbodienst Lengg, projectontwikkelaar en bouwer VORM en laboratorium Nutrilab is de teststraat snel, toegankelijk en betrouwbaar. De teststraat in Papendrecht aan de Veerweg 165, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur. Parkeren en teststraat aan de achterzijde van het pand.

Voor meer informatie: www.directcoronatesten.nl.