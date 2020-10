Burgemeester Fröhlich keurt dienst in Leerdamse Sealthiëlkerk met 230 bezoekers ‘ten sterkste’ af

LEERDAM • In de Sealthiëlkerk -Gereformeerde Gemeente in Nederland- in Leerdam is zondagochtend een dienst gehouden met zo'n 230 aanwezigen. Dit tot afgrijzen van burgemeester Sjors Fröhlich.

Het kerkbestuur overtrad niet de regels, maar negeerde wel de oproep van de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden.

'230 bezoekers in de kerk, binnen de regels. Ik keur dit toch ten sterkste af. De kerk is bron van solidariteit. Ik roep het kerkbestuur nogmaals op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Deze kerken stellen zich zo buiten de samenleving. Van die vaststelling word ik verdrietig', liet Fröhlich zondagavond via social media weten.

Een woordvoerder van de kerk verklaart tegen het AD dat de helft van de gemeente is uitgenodigd, zo’n driehonderd mensen als iedereen komt. ,,Wij vinden de kerkdiensten een wezenlijk onderdeel van het belijden van ons geloof. Daarom hebben wij ervoor gekozen om binnen de wet- en regelgeving meer mensen toe te laten.’’

Het kerkgebouw telt 750 zitplaatsen.