Grillroom Dilara in Ameide is weer open voor afhaal

AMEIDE • Grillroom Dilara in Ameide is weer geopend voor afhaalgerechten. De zaak van eigenaar Joep Güngör werd samen met Café Joep eind september door de Veiligheidsregio Utrecht gesloten, vanwege het overtreden van de coronaregels.

Maar sinds vorige week woensdag mag Eyup, zoals zijn echte naam is, zijn grillroom weer openen voor het afhalen van gerechten.

Burgemeester Sjors Fröhlich liet eind september weten dat besloten was tot die sluiting ‘vanwege blijvende overtredingen van de coronaregels’. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan in het café met onder meer eenrichtingsverkeer en het verplicht dragen van mondkapjes.

Inmiddels is de toestemming om het café te openen weer achterhaald, omdat vanwege de aangescherpte coronaregels alle horeca op slot moest. Alleen afhalen is nog toegestaan en dat is nu weer mogelijk bij grillroom Dilara.