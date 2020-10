Nieuwe enquête van TipMolenlanden over regenboogvlag en corona

MOLENLANDEN • Onderzoeksbureau TipMolenlanden heeft in samenwerking met Het Kontakt weer een nieuwe vragenlijst opgesteld.

De twee onderwerpen die ditmaal aan de orde komen, zijn de regenboogvlag en het coronavirus.

Graag wil TipMolenlanden weten hoe er gedacht wordt over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken. En over de regenboogvlag: Welke concrete activiteit(en) zou(den) er naast of in plaats van het hijsen van de regenboogvlag in Molenlanden ingezet kunnen worden om de LHBTI-gemeenschap een hart onder de riem te steken?

Iedereen kan meedenken en praten over deze onderwerpen. Via deze link opent vragenlijst die voor iedere belangstellende toegankelijk is. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig, duurt slechts enkele minuten en is volledig anoniem.

De resultaten zijn binnenkort terug te lezen op www.TipMolenlanden.nl en worden ook door de redactie van het Kontakt verwerkt.

De open link van de enquête: https://enquete.toponderzoek.com/TipMolenlanden.