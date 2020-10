Gemeenteraad geeft groen licht aan kwartiermaker HBO

GORINCHEM • De gemeenteraad van Gorinchem heeft op donderdag 15 oktober een grote stap gezet in de realisatie van een hogeschool in de stad.

De gemeenteraad verleent de Stichting Hogeschool Gorinchem subsidie voor het aanstellen van een kwartiermaker. In het komende half jaar zal mede door zijn werk duidelijk worden of Gorinchem in september 2022 de eerste studenten kan verwelkomen.

Kwartiermaker

Inmiddels is al bekend dat Erik Fledderus als kwartiermaker zal fungeren. Hij gaat met name werken aan de verbinding met partners uit het hoge onderwijs en met regionale initiatieven. Fledderus was tot voor kort directeur van SURF, een coöperatie voor ICT-innovatie in het hoger onderwijs. Naast zijn werkzaamheden als kwartiermaker voor SHOG, is Erik parttime hoogleraar aan de TU in Eindhoven. De afgelopen maanden heeft hij zich al ingewerkt en start hij onmiddellijk met zijn werk.

Vrienden

De kosten voor de kwartiermaker bedragen 45.500 euro, waarvan de gemeente 80% vergoedt. De overige 9.100 euro moet de Stichting zelf financieren. Hiervoor is met name een beroep gedaan op het regionale bedrijfsleven.

Dankzij de steun van OvO, Tredion, Merford, Groeneveld Groep, Mens Retail & Vastgoed en Sommer Beheer is dit bedrag inmiddels binnen. Deze bedrijven en organisaties zijn met hun donatie voortaan ‘Vrienden van Hogeschool Gorinchem’ en een belangrijke steun voor de hogeschool in wording.