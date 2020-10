Bewonerscommissie Groot-Ammers over afsluiting: ‘Veiligheid voorop’

GROOT-AMMERS • De buurtcommissie in Groot-Ammers die mede op initiatief van de gemeente is opgericht om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren, vindt dat de vier ondernemers die het oneens zijn met de plannen om vrachtwagens te weren, moeten accepteren dat veiligheid belangrijker is dan geld.

“De veiligheid en de gezondheid van inwoners van Groot-Ammers staat voorop”, vertelt woordvoerder Henk Broer van de commissie, die in de afgelopen tijd nauw betrokken is geweest bij het plan van de gemeente om het zwaar verkeer te weren op de Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk tussen Bergstoep en de Kerkstraat.

Vier ondernemingen uit het dorp zijn het daarmee niet helemaal eens en willen dat de gemeente maatwerk levert met ontheffingen. Het gaat om De Lek Beton, Buijs Groot-Ammers Zand en Grind, Verheij metaalhandel en de Korevaar groep. Zij stuurden vorige week een brief waarin ze kritische kanttekeningen plaatsten bij het plan. Hun ondernemingen worden op kosten gejaagd omdat ze om moeten rijden. Met ontheffingen zou dit voorkomen kunnen worden.

Gepasseerd station

Volgens de commissie is het verhaal van de ontheffingen al een gepasseerd station. “De politie heeft duidelijk aangegeven dat ze een verbod van vrachtwagens kunnen handhaven, maar dat dat niet lukt wanneer meerdere bedrijven vergunningen krijgen om daar toch te mogen rijden.”

Daarnaast is er volgens de commissie al uitgebreid contact geweest tussen het Industrieschap van Groot-Ammers en de gemeente Molenlanden. Oftewel; het bedrijfsleven heeft input geleverd of kunnen leveren in dit proces.

Enorme overlast

Verder vindt de commissie dat de veiligheid belangrijker is dan het economisch verhaal van de vier bedrijven. “Ze hebben het over 236 mensen die bij hen werken. Dat is belangrijk natuurlijk, maar wij spreken namens meer dan 500 inwoners van Groot-Ammers die enorme overlast ervaren van het vrachtverkeer. Zij hebben het over extra CO2-uitstaat wanneer ze moeten omrijden, wij hebben het over fijnstof van de vrachtwagens die soms op ruim een meter van de huizen voorbij komen. Zij hebben het over economische schade, wij hebben het over een groot aantal huizen dat schade heeft opgelopen vanwege het zware vrachtverkeer. We hebben nog geen instantie gevonden die dat vergoedt.”

Gelukkig

En de veiligheid is het belangrijkste argument waarom de bewonerscommissie vindt dat er een vrachtwagenverbod moet komen. “Gelukkig is er nog nooit een dodelijk slachtoffer gevallen door het zware vrachtverkeer, maar het zou toch niet zo moeten zijn dat er eerst zoiets moet gebeuren voordat er maatregelen genomen worden!”

De buurtcommissie hoopt dat de gemeenteraad van Molenlanden op dinsdag 27 oktober instemt met het plan om een vrachtwagenverbod in te stellen voor de Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk tussen Bergstoep en de Kerkstraat. “Het zou zonde zijn wanneer een brief van deze ondernemers voor vertraging zou zorgen”, aldus de commissie. “De overlast en de gevaarlijke situaties hebben al veel te lang geduurd.”