Molens blauw verlicht vanwege 75-jarig bestaan Verenigde Naties

REGIO • Diverse molens in de regio zijn deze week blauw verlicht ter ere van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

Onder meer de molens bij Kinderdijk en molen De Liefde in Streefkerk zijn op deze wijze verlicht.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In datzelfde jaar, vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werden de Verenigde Naties opgericht. Al 75 jaar lang zet de VN zich in voor internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid. En dit zullen zij in de toekomst blijven doen.

Van maandag 19 tot zaterdag 24 oktober zijn veel meer objecten in Nederland ‘VN blauw’ verlicht in de avond en nacht. Deze oproep deed de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. De VN viert komende zaterdag officieel het 75-jarig bestaan.