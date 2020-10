GroenLinks wil mobiele coronatestbus voor kleine kernen

REGIO • Nu het corona flink om zich heen grijpt is het volgens de fractie van GroenLinks in de Utrechte Staten van groot belang dat iedereen zich moet kunnen laten testen. Ze komen met het voorstel om kleine kernen te bedienen met een coronatestbus.

“Berichten dat maar eenderde van de mensen zich laat testen, vinden wij verontrustend. Mensen die in de buurt van een teststraat wonen of beschikken over een auto kunnen vaak binnen 24 tot 48 uur terecht voor een test. Voor inwoners zonder vervoer zit er vaak niets anders op dan ongetest in quarantaine te gaan tot de symptomen verdwenen zijn. En ook door inwoners in kwetsbare wijken wordt nog een barrière ervaren om zich te laten testen.”

Dat moet anders, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Karin Boelhouwer. “We zien dat het voor veel mensen lastig is om een test te doen wanneer je geen auto naast de deur hebt. Mensen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om bij klachten te testen en tot het ontvangen van een negatief testresultaat thuis te blijven, maar het kunnen laten testen blijft uit omdat zij niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar een testlocatie in Amersfoort, Utrecht, Vianen, Veenendaal of Woerden.”

GroenLinks Provincie Utrecht verzoekt de Veiligheidsregio Utrecht, samen met lokale GroenLinks- en progressieve combinatiefracties in Utrecht, om de kleine kernen van de Utrechtse gemeenten te gaan bedienen met een mobiele coronatestbus.

Karin Boelhouwer: “Al komt er maar eens per week een uurtje een bus langs, dat helpt al om weer veilig aan het werk te kunnen. De Veiligheidsregio heeft de verantwoordelijkheid om iedere inwoner van onze provincie gelijke kansen te geven op testen.”

Dit verzoek wordt in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht Peter den Oudsten, ondertekend door de fractievoorzitters van GroenLinks- en progressieve combinatiefracties in Utrecht, nader toegelicht.