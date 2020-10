Nieuwe exposities van Goed gezien Goed bekeken

REGIO • Leden van de amateur kunstgroep Goed gezien Goed Bekeken hebben nieuwe exposities ingericht op meerdere locaties in de Alblasserwaard.

Hoewel niet alle locaties vrij toegankelijk zijn, werden half oktober enkele nieuwe exposities ingericht met werk van leden. De exposities zullen te zien zijn tot half januari 2021.

Informatie rondom het bezoek aan de exposities en de maatregelen die ter plaatse gelden, staat op de websites van de betreffende locaties.

Cobi de Boon exposeert schilderijen in ’t Waellant aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland. Cobi de Boon begon 40 jaar geleden met het maken van keramiek zoals vazen, potten, schalen en later ook beelden van klei. Om handiger te worden in het decoreren van de keramiek volgde zij een schildercursus bij de Volksuniversiteit. Cobi: “Met plezier werkte ik mijn cursusopdrachten uit. Een prima stok achter de deur om tot prestatie te komen, vooral als je moeite hebt zelf een onderwerp te kiezen. Om dat te leren ben ik gaan schilderen bij Open Atelier van de VU.”

Met foto’s uit de oude doos is zij aan de slag gegaan, bijvoorbeeld foto’s van toen zij een jaar of 11 was en haar vader een boot bouwde in de achtertuin. Met hulp van collega’s en buren werd de boot door de tuinen, over de heggetjes en via de brandgang naar de straat gedragen. Hij heeft hiermee nog de krant gehaald. Cobi heeft er een schilderij van gemaakt met de titel ‘Schip op stapel’ en het krantenartikel achterop het doek geplakt. Voor meer informatie: www.rivas.nl.

Tine van den Beemt met schilderijen en Cora Stout met foto’s exposeren in de Schaapskooi aan de A89 in Ottoland. Tine van den Beemt had altijd al een fascinatie voor tekenen en schilderen. Haar werk bestaat het meest uit olieverfschilderijen of potloodtekeningen. Ze is autodidact. Haar interesse gaat vooral uit naar het maken van portretten, soms geïnspireerd op de vele reizen die ze heeft gemaakt. In het verleden heeft ze veel potloodtekeningen gemaakt en ook geëxposeerd. Enige jaren geleden won ze de tweede prijs bij “Kunst uit liefhebberij” in Museum de Koperen Knop. Dat gaf een enorme stimulans om door te gaan!

Cora Stout exposeert foto’s die zij de laatste tijd s ‘morgens vroeg in de mist heeft gemaakt. Cora Stout komt uit Streefkerk en is graag s’ morgens vroeg in de polder met haar camera. Zeker als het mist is die sfeer en stilte puur genieten. “Het mooiste moment van de dag om foto’s te maken”. Daarom heeft zij deze expositie het thema ‘Misty Sunrise’ gegeven. Voor meer informatie: www.schaapskooiottoland.nl.

Ans van Hove en Rijma Kers exposeren met schilderijen in Woon- en zorgcentrum Graafzicht aan de Burgemeester Dekkingstraat 1 te Bleskensgraaf. Ans van Hove-Zwirs woont in Alblasserdam en tekent al bijna 30 jaar met een vast groepje. Haar schildersgroepje komt elke 14 dagen bij elkaar om uiteenlopende onderwerpen te schilderen. In haar werk gebruikt zij graag verschillende materialen.

Rijma Kers, geboren in de Alblasserwaard woont in Streefkerk. Als hobby is zij gaan schilderen nadat zij in de Vut is gegaan, Zij schildert met olie- acryl- en aquarelverf. Haar werk is afwisselend en steeds fris van kleur. Voor meer informatie: www.presentvooru.nl/locaties/graafzicht.

Marian Vermeeren exposeert in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giesssendam. Marian Vermeeren fotografeert vanaf haar 17e jaar, omdat ze benieuwd is hoe iets er op een foto uit komt te zien. Ze fotografeert vaak mensen in hun dagelijkse bezigheden en probeert dan net die ene blik te vangen die de foto máákt. Maar ook doodgewone dingen, waar meestal geen foto’s van worden gemaakt, legt ze vast. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een boeiende foto van te maken: wat kun je doen met een simpel A4-tje? En is er wat moois te maken van een stukje van een zeecontainer? Zelfs met haar telefoon maakt ze prachtige foto’s, die dan ook nog op de telefoon bewerkt kunnen worden. Nieuwsgierig blijven en gewoon proberen is haar motto.

Voor meer informatie: www.deparel.nl.