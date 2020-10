Drie coronabesmettingen in Open Vensters in Ameide

AMEIDE • Op de afdeling Kleinschalig Wonen van verzorgingshuis Open Vensters in Ameide zijn drie besmettingen met corona vastgesteld. Het gaat om twee bewoners en een medewerker.

De uitslagen van de tests kwamen binnen op dinsdag 20 oktober. Alle betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. Op de afdeling Kleinschalig Wonen in Open Vensters wonen acht dementerende mensen.

“Alle protocollen zijn direct in werking getreden om iedereen zo goed mogelijk te helpen en te beschermen”, vertelt woordvoerder Koen Wemmenhove van Present. Present doet geen verdere mededeling over de personen die besmet zijn.

In verzorgingshuis De Hof van Ammers in Groot-Ammers, waar vorige week één coronabesmetting werd geconstateerd bij een bewoner, is de situatie ongewijzigd. Deze bewoner zit nog in quarantaine.