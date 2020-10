Halsbandparkiet geniet van zonnebloempitten in Brandwijkse tuin

BRANDWIJK • Gezin Vermeulen aan de Anemoon in Brandwijk ontdekte dinsdagochtend 20 oktober een vreemde vogel in hun tuin.

“De vogel kwam van de zonnebloempitten snoepen”, vertelt Anne-Wieke Vermeulen. Het bleek om een halsbandparkiet te gaan. “We wisten niet dat deze ook al in Brandwijk gearriveerd waren.”

De halsbandparkiet is een papegaaiachtige uit tropisch Afrika en Zuid-Azië, die ooit naar Europa is gehaald als volièrevogel. In de loop der jaren is een aantal van deze vogels ontsnapt of vrijgelaten.