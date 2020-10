Coronacijfers in de regio blijven stijgen

REGIO • Het aantal coronabesmettingen is ook in de gemeente Vijfheerenlanden in de afgelopen week verder gestegen.



Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn er in de gemeente Vijfheerenlanden al 934 mensen besmet geraakt. Vorige week dinsdag waren dat er nog 784. Het totaal aantal ziekenhuisopnames in de gemeente is in vergelijking met vorige week verder gestegen: 44 tegen 41 vorige week. Het totaal aantal sterfgevallen in de gemeente, sinds de uitbraak van het virus, bedraagt nu 43 personen. Dat aantal is gelijk gebleven.

De cijfers op de website van allecijfers.nl worden per dag bij gehouden, maar laten getallen zien vanaf het begin van de corona-uitbraak. Op de website van het RIVM worden de getallen in periodes van twee weken weergegeven.

In de periode van 7 tot 20 oktober telt het RIVM voor Vijfheerenlanden 293 nieuwe meldingen, drie ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen.

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. De afgelopen week zijn er 55.587 positief geteste personen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gemeld. Ruim 12.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 27 procent.

Het RIVM meldt dat het aantal nieuwe meldingen wat minder hard toe lijkt te nemen dan een week eerder. Dit zou een effect kunnen zijn van de maatregelen vanaf eind september.