Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard opgeleverd

PAPENDRECHT/REGIO • Na bijna tien maanden bouwen heeft projectmanager Arie Lugtenburg van VORM Bouw officieel de sleutel van het nieuwe hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht overhandigd aan Ad van Driel, bestuursvoorzitter van hospice De Cirkel.

Hiermee start een nieuwe fase voor hospice De Cirkel, dat al bijna tien jaar een vestiging voor de Zwijndrechtse Waard heeft in Hendrik-Ido-Ambacht. “Een memorabel moment dat amper twee jaar na de eerste verkennende gesprekken over een tweede hospice De Cirkel plaatsvindt,” aldus Ad van Driel.

Hospice De Cirkel dankt zijn bestaansrecht voor het grootste deel aan giften van particulieren, bedrijven, organisaties, instellingen en kerken. Voor dit tweede hospice De Cirkel is een prachtige aanvangsdonatie ontvangen en gedurende het traject zijn nog meer mooie bedragen binnengekomen, onder andere voor de inrichting. “Met die inrichting zijn we vandaag gestart. Op 12 november hopen we helemaal klaar te zijn en onze deuren te openen voor de eerste bewoners. De vrijwilligers zijn opgeleid en er staan al potentiële bewoners op de wachtlijst. Fijn om hen straks in ons prachtige bijna-thuis-huis te mogen verwelkomen.”

Bedankt

Het nieuwe hospice telt onder andere zes comfortabele bewonerskamers, elk met een eigen badkamer en een terras, een gemeenschappelijke woonkamer, een familiekamer, twee logeerkamers, een vergaderruimte en diverse werkruimtes voor de manager, coördinatoren en vrijwilligers.

Ad van Driel: “We zijn onder de indruk van het ontwerp van STIJL Architectuur, de kwalitatief hoogstaande bouw van VORM Bouw en de werkzaamheden van diverse onderaannemers. Dat samenspel heeft geleid tot een prachtig, eigentijds en duurzaam huis dat heel mooi past binnen de bestaande bebouwing in de wijk. Een geweldige prestatie, zeker in deze bijzondere tijd, waarin het coronavirus ons bezig heeft gehouden en dat nog steeds doet. We willen daarom iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan dit resultaat heel hartelijk bedanken. In het bijzonder ook onze nieuwe buren die de afgelopen tien maanden ongetwijfeld wat hinder hebben ondervonden van de bouw.”

Bescheiden opening

Gezien de omstandigheden zijn er voorlopig geen rondleidingen in het hospice. “Wel komt er een heel bescheiden officieel moment waarmee we onze opening markeren. We hadden dit graag anders gezien en ons succes willen delen met iedereen die zo betrokken is, maar het kan helaas niet anders. Veiligheid en gezondheid zijn het allerbelangrijkste.”

Manager Angelique de Wit van hospice De Cirkel begeleidt de inrichting van het nieuwe pand. Zij is niet alleen manager van de twee hospices, maar gaat straks samen met Iris van Putten ook aan de slag als coördinator in hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard. “Daar hebben wij enorm veel zin in en we hopen dat mensen de weg weten te vinden naar ons nieuwe hospice. Vanaf heden kunnen huisartsen en thuiszorgorganisaties patiënten voor wie het hospice uitkomst kan bieden, aanmelden. Dat kun je overigens ook zelf doen. Iedereen die niet lang meer te leven heeft, kan zich op onze wachtlijst laten plaatsen. Wij zullen er samen met de vrijwilligers alles aan doen om de laatste levensfase van mensen zo mooi en comfortabel mogelijk te maken.”

Voor meer informatie of ondersteuning (die altijd hard nodig is): secretariaat@hospicedecirkel.nl.