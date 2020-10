Bezorgservice Giessenburg gaat door zolang het nodig is

GIESSENBURG • De initiatiefnemers van de Bezorgservice Giesenburg staan ook in deze tweede coronagolf klaar voor de mensen die, tijdelijk of voor langere tijd, niet de deur uit mógen of kúnnen om boodschappen te doen bij de winkeliers in Giessenburg.

“Met dit initiatief helpen wij onze medebewoners en ook de lokale middenstand”, redeneren de initiatiefnemers. Die bestaan uit Dorpsraad Giessenburg, Diaconale hulpdienst van de kerken in Giessenburg, Giessen Oudkerk en Schelluinen, vrijwilligers en winkeliers.

“Of je nu 25 of 85 jaar oud bent. Je hebt een positieve coronatest, je zit in een kwetsbare groep of je zit plotsklaps in quarantaine of je bent ouder en durft niet meer naar de winkel te gaan. In alle gevallen kunt u contact opnemen met het coördinatiepunt van de bezorgservice Giessenlanden e.o.

Onze coördinator koppelt je dan aan een vrijwilliger die voor je de boodschappen gaat doen. De vrijwilliger gaat op pad en brengt de boodschappen op de afgesproken tijd. Hij of zij belt aan bij en zet de boodschappen voor de deur, belt aan en wacht op gepaste afstand tot de deur opengaat. Boven op de boodschappen liggen de kassabonnen en de gegevens waarmee u veilig achteraf kunt betalen”, aldus de mensen van Bezorgservice Giessenburg.

In de eerste corona golf in maart 2020 had men héél veel vrijwilligers. Nu iets minder, omdat sommige vrijwilligers zijn ‘blijven hangen’ bij de familie waar ze aan gekoppeld werden destijds. “Mooi om dat ook te mogen melden. Er wordt écht naar elkaar omgezien in onze dorpen.

Het is voor veel mensen natuurlijk een kleine moeite om één keer week, naast je eigen boodschappen, ook boodschappen voor een ander te verzorgen.”

Wie ook wel een keer boodschappen voor iemand anders wil doen kan zich aanmelden bij het coördinatiepunt: Ine van der Laar. Zij is bereikbaar via 06-19472143 of ine@vanderlaar.com.

Voor meer informatie: www.molenlanden.nl/coronahulp.