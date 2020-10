Ondernemers fileren plan voor verbod vrachtwagens op Voorstraat Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Vier grote ondernemingen uit Groot-Ammers plaatsen kritische kanttekeningen bij het plan van de gemeente Molenlanden om een verbod voor vrachtwagens in te stellen op de Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk tussen Bergstoep en de Kerkstraat.

“Dit zal een enorme impact hebben op onze bedrijven”, aldus de directeuren Piet Verrips van De Lek Beton, Wim Buijs van Buijs Groot-Ammers Zand en Grind, Dick Verheij van Verheij metaalhandel en Arie Korevaar de Korevaar groep. Zij bieden werk aan 236 mensen.

Maatwerk

“Samen willen we graag naar maatwerk kijken wat passend is binnen de huidige situatie, met de nadruk op samen, want tot op heden is er met ons helaas nog geen inhoudelijk gesprek geweest inzake het voorgenomen besluit.”

Het verbod zou voor de genoemde bedrijven namelijk van grote betekenis zijn. Bij De Lek Beton gaat het bijvoorbeeld over 10% van de omzet die wordt geleverd aan de westkant van Molenlanden. De vier bedrijven hebben berekend dat het afsluiten van Groot-Ammers een kostenstijging van ongeveer 160.000 euro per jaar zal veroorzaken.

CO2 uitstoot

“Als onze vrachtwagens om moeten rijden via de N214, zal dit een aanzienlijke verhoging zijn van de drukte bij met name het ‘hoge kruispunt’, hetgeen reeds een problematisch knelpunt is. De vrachtwagens zijn langer onderweg hetgeen ook zal leiden tot meer CO2 uitstoot. Bij tenders in de regio is dat van groot belang en zal dan ook in de toekomst leiden tot gemiste omzet”, aldus de vier bedrijven.

De ondernemers hadden van de werkgroep begrepen dat men vóór een verbod was voor vrachtwagens op de Voorstraat en Sluis, maar dat lokale ondernemers niet onevenredig getroffen mochten worden. Het voornaamste doel was de invoering in de navigatiesystemen zodat onbekende chauffeurs er niet meer komen. “Met het huidige voorstel wordt de gedachte van de werkgroep onrecht aangedaan”, aldus de vier ondernemers.

Extra wrang

Vooruitkijkend naar de toekomst is de verwachting dat er een rondweg om Groot-Ammers heen komt. Een ontheffing zal dan ook tijdelijk zijn. “Dit maakt het huidige voorstel extra wrang.” Daarnaast zijn de ondernemers verbaasd over de melding van de gemeente dat er gesproken is met bedrijven en dat er toezeggingen gedaan zijn voor ontheffingen.

“Graag benadrukken wij dat wij groot voorstander zijn van een oplossing op korte en lange termijn voor de verkeersproblematiek op de Voorstraat en Sluis. Wij willen dan ook nadrukkelijk vermelden dat onze chauffeurs onderweg gaan met strikte regels als het gaat om gebruik en gedrag van de Voorstraat en Sluis. Ook merken wij op dat een aantal ontheffingen méér niet zal leiden tot meer onveiligheid.”

Meer verkeersbewegingen

“Als de vrachtwagens, van met name Buijs en Korenet, niet meer over de Voorstraat en Sluis zouden mogen zullen agrariërs/loonwerkers met hun tractoren zelf zand, grind en repack komen halen bij de betreffende bedrijven. Dit zal door het geringere laadvermogen naar verwachting leiden tot aanzienlijk meer verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen hetgeen de huidige situatie er niet veiliger op zal maken.”

De vier ondernemers stellen voor om eerst te inventariseren hoeveel ontheffingen er nodig zijn, dan te kijken of de politie daarin mee kan gaan en dat vervolgens aan de gemeenteraad voor te leggen. “Op deze wijze worden alle belangen gediend in participatie met de burgers. Maatwerk wat wij dagelijks verlenen is hierbij het sleutelwoord”, aldus de ondernemers Piet Verrips, Wim Buijs, Dick Verheij en Arie Korevaar.