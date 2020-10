Coronabesmettingen blijven overal stijgen, behalve in Alblasserdam

REGIO • Het aantal coronabesmettingen in de regio blijft stijgen en volgt daarmee de landelijke trend. Alleen in Alblasserdam is sprake van een stabilisatie.

In Alblasserdam werden in een week tijd 84 nieuwe besmettingen geteld, waardoor de teller nu op 348 staat. In de week ervoor kwamen er 85 mensen bij die besmet waren met corona.

In Molenlanden werden 121 nieuwe coronagevallen gemeld door de GGD. In de week ervoor kwamen er precies 100 nieuwe besmettingen bij. In Papendrecht steeg het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen week van 76 naar 89. De teller in Papendrecht staat nu op 359 en in Molenlanden op 457.

Het aantal mensen dat overleden is aan corona staat in Molenlanden op 12, in Papendrecht op 9 en volgens de waarschijnlijk iets verouderde cijfers van de GGD in Alblasserdam op 5. Dat laatste cijfer moet namelijk 6 zijn, omdat Waardeburgh zaterdag 17 oktober meldde dat één bewoner van verzorgingshuis De Waard in Alblasserdam, die besmet was met corona, was overleden. Dit nieuwe sterfgeval zal nog niet verwerkt zijn door de GGD.

Dat betekent dat er in de afgelopen week in totaal twee inwoners uit de regio zijn overleden aan corona, want ook in Papendrecht is het sterftecijfer naar aanleiding van corona met 1 omhoog gegaan.