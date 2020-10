Wandelen langs de Slingerlandse plassen

GOUDRIAAN • Op maandag ochtend 26 oktober organiseert GIGA Molenlanden samen met Harry’s Wandelclub een prachtige wandeling van zo’n 4 kilometer langs de Slingerlandse plassen. Vertrekken is vanaf parkeerplaats De Hoogt in Goudriaan (nabij Noordeloos).

De deelnemers houden zich aan de corona-voorschriften door met maximaal 4 personen tegelijk te lopen en op aparte vertrektijden te vertrekken. Vertrekken is vanaf 09.45 uur. De wandeling duurt zo’n 2 uur. De starttijd horen deelnemers wanneer zij zich opgeven. Deelname bedraagt 2 euro. Voor meer informatie of opgeven: beweegcoach Stan via 06-22810286 of via info@gigamolenlanden.nl.