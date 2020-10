Diederik Gommers op Klokradio

MOLENLANDEN • Maandagavond 26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur is Diederik Gommers voor een persoonlijk gesprek te gast op Klokradio in het programma ‘Eén op één met…’.

Professor Gommers is werkzaam als intensivist bij het Erasmus MC in Rotterdam en is daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. In die functie is hij tevens lid van het Outbreak Management Team dat onze regering adviseert over de bestrijding van het coronavirus. Dokter Gommers is daarmee de afgelopen maanden uitgegroeid tot een nationale bekendheid die vaak op de televisie komt om de zorgwekkende toestand in de ziekenhuizen toe te lichten.

Minder bekend is dat Diederik Gommers in deze streek woont en daarmee onderdeel uitmaakt van de lokale gemeenschap in de Alblasserwaard. Reden voor Klokradio om hem eens uit te nodigen voor een uitgebreid gesprek op de lokale radio, zodat de luisteraars beter kennis kunnen maken met deze inmiddels beroemde inwoner. Het gesprek zal worden geleid door Simone van Nes, een nieuwe presentatrice bij Klokradio.

Het maandagavondprogramma Eén op één met… (van 20.00 tot 21.00 uur) besteedt iedere week aandacht aan dorpsgenoten met een opvallend beroep of hobby. Zo zijn er al tal van bijzondere gasten geweest. Van notaris tot schaapherder. Van Midden-Oosten correspondent tot celliste.

In Eén op één met… staat de mens centraal. Met zijn jeugd, opleiding, werk, interesses, enzovoorts. Er wordt vooral ingegaan op de vele onbekende aspecten van het beroep, zodat luisteraars daar meer kennis over krijgen. Ook brengt de gast eigen muziek mee en vertelt waarom juist deze muziek hem of haar raakt. Vooral de muziekkeuze zegt vaak al veel over de persoon.

Eén op één met… wordt op maandagavond live uitgezonden vanuit de studio te Nieuw-Lekkerland, die coronaproof is gemaakt. Het programma wordt herhaald op dinsdagochtend en donderdagmiddag, maar is altijd ook nog drie weken terug te luisteren (en te downloaden) vanaf de Klokradio-website onder Uitzending Gemist.