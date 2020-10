Molenlanden akkoord met nieuw gemeentehuis van 12 miljoen

• De medewerkers en het college van Molenlanden vinden straks onderdak in en nabij De Spil in Bleskensgraaf.

MOLENLANDEN • In crisistijd fors investeren in gemeentelijke huisvesting voor Molenlanden of juist niet? Dat was de vraag die raadsleden donderdagavond 15 oktober bezighield tijdens het debat over een eigen plek voor de gemeente die in 2019 ontstond uit Giessenlanden en Molenwaard.

Het college vraagt de raad om een uitvoeringskrediet van ruim 12 miljoen, voor realisatie van een nieuw gebouw voor de gemeente, aan de Melkweg in Bleskensgraaf. Daarnaast wordt dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf verbouwd voor 2 ton. Daar komt een vergaderlocatie voor de raad. In de nieuwbouw komen een werklocatie voor de ambtelijke organisatie plus het college en een nieuwe locatie voor de buitendienst.

‘Pittig dilemma’

Harry Stam van de ChristenUnie had er moeite mee. “We hebben een pittig dilemma. Moeten we in coronatijd een dergelijke investering aangaan? Moeten we niet meer van de gevolgen van deze crisis weten om deze keuzes te kunnen maken? Onderschat ons college de huidige crisis en wat daarna gaat komen? Nemen we nu niet een veel te verstrekkend besluit? Er is één echte zekerheid: er volgt straks een financiële en economische crisis. We gunnen alle medewerkers een goede werkplek, maar moeten we juist nu een besluit nemen voor een enorme investering?”

Anticyclisch investeren

Het CDA ziet het anders. Ad van Rees: “Ik snap de aarzeling om te zeggen: moeten we dit nu wel doen? Maar het CDA is van mening dat we door moeten pakken. Uitstellen zal ons niet helpen, ook niet financieel. In een crisis moet je juist anticyclisch investeren, een overheid kan dat.”

‘Gepaste keuze’

Het college wil ondanks de coronacrisis wél investeren in een gebouw voor de nieuwe gemeente. Wethouder Bram Visser: “We kunnen niet in de toekomst kijken. We hopen dat ooit een einde gaat komen aan deze situatie. Het is best een moeilijk dilemma, dat begrijp ik, om even 13 miljoen, afgerond naar boven, te investeren in deze tijd. Maar ik denk dat het een gepaste keuze is.”

Visser vervolgde: “We moeten anticyclisch kijken, juist vertrouwen geven. We moeten een stip op de horizon zetten en de lokale economie met dit project een boost geven. Ik begrijp het dilemma van Stam en wens hem wijsheid toe in de fractie.”

Twijfel

Stam: “Het is alsof Molenladen omvalt als we nu de keus niet maken. We houden onze twijfel. Anticyclisch investeren doe je als je kijk hebt op wat er gaat gebeuren.” Bert Snoek wilde van Stam weten of hij verwacht over zes maanden dan wél in de toekomst te kunnen kijken. Stam: “Over zes maanden hebben we meer duidelijkheid. Het gaat hier over 13 miljoen. De eenheid van Molenlanden zit niet in stenen.”

Duurzaamheid

Van Rees maakte een opmerking over de duurzame aspecten van de nieuwbouw: “We zien dat er erg geworsteld wordt met de duurzaamheidsopgave. De investering daarin zal niet terugverdiend worden. Maar we hebben wel duurzaamheidseisen afgesproken.”

Wethouder Bram Visser reageerde: “We voorzien dat het mogelijk is binnen een budget van 5 ton. Bij de eerste inschattingen leek het bedrag aan de hoge kant te zijn, daarom besloten we het op B-niveau te houden. Maar ik heb begrepen dat er nader onderzoek is geweest, zodat de ambitie wellicht toch gerealiseerd kan worden. Mogelijk komen we er nog op terug.”

‘Doe maar gewoon’

Doe Mee is ‘best tevreden’ over het huisvestingsvoorstel. Joke van de Graaf: “We zien een kantoorpand dat past in onze ‘doe-maar-gewoon-cultuur’ en wat toch licht en ruim oogt. Voor Doe Mee is een belangrijk punt dat het ontwerp voldoet aan de toekomstige verkoopbaarheid en de mogelijkheid biedt tot opsplitsen in kantooreenheden en een bedrijfshal.”

Hamerstuk

Voorzitter Jan Arie Koorevaar wilde van de raadsleden weten of er tijdens de besluitvormende vergadering op 27 oktober opnieuw over het onderwerp vergaderd moet worden. Met uitzondering van de CU gaven alle fracties aan dat het onderwerp wat hen betreft een hamerstuk kan zijn, wat betekent dat er geen verder overleg nodig is. Stam reageerde: “Ik verbaas me erover dat er zo makkelijk over deze situatie heen gestapt wordt. We komen op 27 oktober met een stemverklaring.”

Trots

Van de andere fracties kwamen lovende woorden. “Ik ben met de wethouder trots op het voorstel”, aldus Jan Lock (SGP). Van de Graaf: “We horen straks bij de goedkoopste gemeenten met ons gemeentehuis.” Van Rees: “De wethouder is een vaardig schatbewaarder.” Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden: “Dit is een heel gewogen stuk.”