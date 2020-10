Speculaaspoppen Inspire2LiveChoir voor het goede doel

REGIO • Het Crea-team van het Inspire2LiveChoir verkoopt met ingang van heden speculaaspoppen. De opbrengst komt ten goede aan het Prinses Maxima Centrum, voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

Het Crea-team maakt deel uit van het koor Inspire2LiveChoir, het koor dat uitsluitend zingt voor projecten van de kankerbestrijding. Momenteel kan het koor geen geld inzamelen door het geven van concerten vanwege corona-maatregelen.

Het Crea-team gaat zoveel mogelijk door met het verkopen van allerlei artikelen vanuit Loods De Zoete Inval aan de Duivenvoorde in Zwijndrecht om toch wat geld bijeen te kunnen brengen voor dit doel. Onlangs hebben de besturen van de koren Inspire2LiveChoir en Choir4Hope een cheque van 10.000 euro overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum, mede dankzij de acties en verkopen door het Crea-team.

Sinds zaterdag verkopen de leden van het Crea-team onder andere in Loods De Zoete Inval ook speculaaspoppen van elk 250 gram. Die kosten 3,50 euro per stuk. Het Crea-team hoopt met deze actie toch een mooi bedrag op te kunnen halen voor het Prinses Maxima Centrum. Bovendien kan men tevens speculaaspoppen bestellen voor de voedselbanken in de regio, zodat kinderen van ouders/verzorgers die hun pakket bij de voedselbank moeten halen, ook een lekker presentje in het pakket vinden.

In de winkel liggen bestelformulieren en de speculaaspoppen kunnen tevens via de Facebook-pagina van het Crea-team (Crea, actief tegen kanker) besteld worden of via e-mail adrielagendijk@gmail.com.

De besturen en de leden van beide koren alsook het Crea-team hopen nogmaals een mooie cheque te kunnen overhandigen, zodat ook dit onderzoek van het Prinses Maxima Centrum verder door kan gaan.