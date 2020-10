Geen extra coronabesmettingen in de Hof van Ammers in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Het blijft vooralsnog bij één coronabesmetting in woonzorgcentrum de Hof van Ammers in Groot-Ammers. Vorige week werd één bewoner van de appartementen positief getest. De personen met wie het slachtoffer in contact is geweest, zijn daarop allemaal getest.

“De testuitslagen die we terug hebben gekregen zijn tot nu toe allemaal negatief”, meldt woordvoerder Koen Wemmenhove van Present maandagochtend 19 oktober.

De uitslag van de test voor de bewoner (niet gemeld wordt of het om een vrouw of man gaat) kwam woensdag 14 oktober aan het eind van de middag binnen. De betreffende bewoner was toen al enkele dagen ziek en werd al in quarantaine gehouden.

Uit voorzorg werd direct besloten om dagbesteding Oasen te sluiten. Het restaurant van de Hof van Ammers is tijdelijk niet voor mensen van buitenaf geopend, om het aantal bewegingen van mensen in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken. “En we houden de gezondheid van alle bewoners nu natuurlijk extra goed in de gaten”, voegt Wemmehove toe.

Present doet geen mededelingen over de aard van de klachten van de zieke bewoner. “Laten we hopen dat hij of zij snel herstelt”, vertelt woordvoerder Koen Wemmehove tot besluit. De bewoner van de Hof van Ammers wordt in isolatie verzorgd totdat hij of zij weer klachtenvrij is en negatief getest wordt.