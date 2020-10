Oplichting door nepbankmedewerkers; ook in de Alblasserwaard

MOLENLANDEN • Bankhelpdeskfraude, een vorm van oplichting die de afgelopen maanden al veel slachtoffers heeft gemaakt, komt ook voor in de Alblasserwaard.

Alleen al afgelopen jaar is er in Nederland voor meer dan 9 miljoen euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van boven de 50 jaar. In de gemeente Molenlanden werd onlangs een echtpaar enkele duizenden euro’s afhandig gemaakt.

Vals nummer

Bij deze vorm van oplichting doet een crimineel zich voor als bankmedewerker. De oplichter belt met een vals nummer en heeft een truc waardoor in het scherm van de telefoon ook daadwerkelijk het nummer van de bank verschijnt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat de bankrekening van het slachtoffer is gehackt, bijvoorbeeld omdat er verdachte transacties te zien zijn op de rekening. Dit is niet waar, maar zo probeert de oplichter het slachtoffer ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter zal er op aandringen om het geld over te maken op een zogenoemde ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf.

‘Veilige’ rekening

De vrouw uit de gemeente Molenlanden, die anoniem wil blijven, werd eind september gebeld door een zogenaamde medewerker van de fraude-afdeling van een bank. Deze oplichter had het zó geregeld dat het slachtoffer het nummer van die bank in het display van haar telefoon zag. De vrouw zou het geld van haar rekening over moeten maken, omdat er volgens de oplichter binnenkort een bedrag van haar rekening zou worden afgeschreven naar een buitenlandse bankrekening. Om dát te voorkomen, moest het geld van haar rekening tijdelijk naar een zogenaamde veilige rekening worden overgemaakt. Zo verloor ze enkele duizenden euro’s. We mogen deze vrouw enkele vragen stellen.

1. Heeft u op enig moment tijdens het telefoongesprek argwaan gehad dat u een oplichter aan de lijn had?

“Ongeveer een jaar geleden ben ik ook slachtoffer geweest van ‘phishing’, dus ik was erg op mijn hoede. Heb zeker drie keren tijdens het telefoongesprek dit ook gezegd en werd steeds door Monique gerustgesteld. Ze zei: ‘Ja, ik zie dat u gelukkig het geld van phishing destijds heeft teruggekregen’. Ik denk overigens niet dat ze dit heeft kunnen zien. Mijn man, psycholoog, zei later nog, ‘Goed dat Monique niet inging op jouw emoties!’.”

2. Wist u ervan dat er oplichters zijn die deze manier gebruiken om mensen geld afhandig te maken?

“Nee, toen het mij is overkomen, wist ik dit niet. Later hoorde ik via diverse kanalen dat het aan de orde was geweest in ‘Opgelicht’ en ‘Radar’. Recentelijk ook veel aandacht in ‘Kassa’. Ik vertel het nu ook aan iedereen die ik ontmoet, echt om te waarschuwen! Ik gebruikte de mobiele app van mijn bank, daarop was nog geen waarschuwingsbericht verschenen. Inmiddels wel.”

3. Wat had u achteraf anders moeten doen om deze oplichting te voorkomen?

“Ik had direct moeten ophangen. Eerst werd ik anoniem gebeld, waarop ik zei dat ik verder geen gesprek wilde. Toen zei Monique met een rustige stem, ‘O , geen probleem , doe even mijn headset af en bel ik u terug’. Het nummer van de Alarmcentrale van de ING-bank stond toen in mijn schermpje. Mijn man heeft dat direct gecontroleerd en het nummer klopte. En ik had hem ondertussen naar de ING-Alarmcentrale moeten laten bellen om alles te verifiëren.”

4. Hoe voelde u zich na afloop van deze oplichterij?

“Heel naar en ook boos op mezelf dat ik er ingetrapt ben. Heb er slapeloze nachten van gehad. Hoe kon ik zo stom zijn mijn geld over te boeken naar een zogenaamde ‘veilige’ rekening’! Had het ook over kunnen boeken naar de rekening van mijn man of één van de kinderen. Het geld zou na 24 uren teruggestort worden en toen ik die avond na de oplichterij keek, waren de saldo’s van mijn betaal- en spaarrekening beide 0. Direct toen contact gezocht met de echte ING-alarmlijn en hoorde daar dat het fraude was. Bij mij ging het om aantal duizend euro’s maar er zijn ook gedupeerden die 20.000 tot 50.000 euro zijn kwijtgeraakt.”

5. Waarom wilt u uw verhaal doen in de krant?

“Ik wil graag dit verhaal vertellen om te zorgen dat er niet nog meer ‘slachtoffers’ vallen. Zij mogen niet de dupe van deze praktijken! Omdat degene die belde zo’n prettige, rustige stem had, kreeg ik steeds meer het vertrouwen en het gevoel dat het geen oplichterij was. Dus ‘ga niet in op telefoontjes van uw bank en neem daarna direct contact op om verdere foute acties te voorkomen.”

Trap er niet in

‘Trap niet in de stroom aan persoonlijke informatie, kennis of details’, zegt de politie. De belangrijkste boodschap is: een bank zal nooit per mail of telefonisch vragen naar inloggegevens, uw saldo of om geld over te maken. ‘Belt iemand op met zo’n verzoek? Hang direct op, bel zelf uw bank en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.’

Waarschuwen

De politie ziet de laatste maanden een enorme toename van bankhelpdeskfraude. Via het verhaal van deze vrouw uit Molenlanden wil de politie waarschuwen voor bankhelpdeskfraude. De politie werkt samen met onder andere banken en de telecomsector om deze vorm van oplichting aan te pakken. Op www.politie.nl/bankhelpdeskfraude staat meer informatie.

Cijfers

Exacte cijfers over whatsappfraude, bankpasheldpdeskfraude en andere digitale vormen van oplichting, zijn voor deze regio niet bekend. De cijfers worden bij de politie niet als zodanig geregistreerd, maar onder verschillende noemers: fraude algemeen, oplichting, diefstal, enzovoorts.

“Maar als ik op handmatige manier zoek in de hele regio Zuid-Holland-Zuid, die loopt van Hoek van Holland tot en met Gorinchem, kom ik vanaf 1 september 2020 tot nu toe al op 17 aangiftes”, vertelt voorlichter Gijs van Nimwegen van de politie. “Het werkelijke aantal is ongetwijfeld meer, want ik heb vast niet alles gevonden én niet iedereen doet aangifte, bijvoorbeeld door schaamte. Als het werkelijke aantal het dubbele zou zijn, dan zou me dat niet verbazen. Maar dat is een aanname.”

Bureau Rijnmond

Op donderdag 23 oktober staat het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond helemaal in het teken van babbeltrucs en andere vormen van fraude.

Bureau Rijnmond is elke donderdag te zien op RTV Rijnmond. Het begint om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald tot vrijdag 17.20 uur.