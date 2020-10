Donatie aan stichting Leergeld

REGIO • Deze week doneerde één van de leden van de Rabobank, Marleen van Zwienen, haar persoonlijk coöperatief budget van 500 euro aan Stichting Leergeld.

Marleen is lid van de ledenraad Lek en Merwede van de Rabobank en mocht vanuit haar positie een mooie bestemming aanwijzen voor haar budget.

Als maatschappelijk betrokken persoon heeft Marleen oog voor kinderen, die door financiële nood niet meer kunnen doen aan de samenleving. Een stichting die zich lokaal bezig houdt met kinderen die opgroeien met armoede is Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Zo kon Bob van den Burgt, die de coördinatie verzorgt van Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden een cheque uit handen van Marleen van Zwienen in ontvangst nemen.

“Het bedrag is meer dan welkom!”, aldus Van de Burgt.

De stichting die doorgaans kinderen ondersteunt met ‘gewone’ leermiddelen, cultuur- of sportlessen of een nieuwe fiets, levert hierin een bijdrage, zodat elk kind mee kan doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit zijn de normale levensbehoeften van een kind om zich te ontplooien en zich te ontwikkelen, maar het meest belangrijke: Meetellen!

Door de Coronacrisis moeten veel kinderen thuisleren. Daarbij is een goed werkende laptop onmisbaar om mee te kunnen doen. Juist nu is dus nog meer dan anders een extra bijdrage nodig om alle kinderen mee te laten doen. Leergeld is daarom dankbaar voor deze donatie dat ingezet kan worden als maatwerk voor hun doelgroep.

Meer informatie over het werk van Stichting Leergeld: www.leergeldav.nl.