Vier nachtafsluitingen Merwedebrug A27 bij Gorinchem

GORINCHEM • De Merwedebrug bij Gorinchem is in oktober gedurende een aantal nachten telkens in één richting afgesloten voor (vracht)auto’s, motoren en openbaar vervoer in verband met het repareren van de verlichting.

In totaal 22 lichtmasten worden vervangen inclusief bekabeling. Het fietspad blijft wel open aan beide kanten van de brug. Alleen nood- en hulpdiensten kunnen over de brug.

De afsluiting A27 van noord naar zuid vanaf knooppunt Gorinchem richting Werkendam:

• Maandag 19 oktober 21.00 uur tot dinsdag 20 oktober 05.00 uur.

• Maandag 26 oktober 21.00 uur tot dinsdag 27 oktober 05.00 uur.

Afsluiting A27 van zuid naar noord vanaf Werkendam richting Gorinchem:

• Woensdag 21 oktober 21:00 uur tot donderdag 22 oktober 05:00 uur

• Donderdag 22 oktober 21:00 uur tot vrijdag 23 oktober 05:00

Omleidingen

Afsluiting vanaf knooppunt Gorinchem richting Werkendam (extra reistijd 20-30 minuten) op 19 en 26 oktober:

• Ten noorden van knooppunt Gorinchem wordt verkeer omgeleid via de A15, A16 en de A59. Dat gebeurt ook op de A15 aan de oostkant van knooppunt Gorinchem.

• Aan de westkant van knooppunt Gorinchem wordt het verkeer omgeleid via de A15, A2 en de A59.

Afsluiting A27 van zuid naar noord vanaf Werkendam richting Gorinchem (extra reistijd 20-30 minuten) op 21 en 22 oktober:

• Ten zuiden en oosten van knooppunt Hooipolder wordt verkeer richting knooppunt Gorinchem omgeleid via de A59, de A16 en de A15. Verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de A59 en de A2

• Ten westen van knooppunt Hooipolder wordt verkeer richting knooppunt Gorinchem omgeleid via de A59, de A2 en de A15.

Gele borden ter plaatse en informatieborden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Scheepvaart

Uit veiligheidsoverwegingen werd de brug ’s nachts tijdelijk niet bediend omdat er door de defecte verlichting onvoldoende zicht was op de brug. Na herstel van de verlichting wordt deze bediening per direct hervat.