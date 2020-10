Corona-zorgunit Dordrecht vanaf donderdag 15 oktober weer open

DORDRECHT • De corona-zorgunit in Dordrecht, pal naast het Albert Schweitzer ziekenhuis, is vanaf donderdag 15 oktober opnieuw weer open.

Met een capaciteit van 10 kamers die uit kan worden uitgebreid tot maximaal 16 kamers, is de corona-zorgunit de komende tijd bedoeld voor uitsluitend cliënten met corona. De unit opent de deuren volgens afspraak met de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en aanvullend op verpleeghuis Het Parkhuis in Dordrecht. Dat heeft op dezelfde locatie al een corona-zorgunit met 15 bedden operationeel. De beide corona-units zijn open om de druk op de zorg in het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht te verlagen.

Cliënten

In de corona-zorgunit van Rivas kunnen cliënten terecht uit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis. Ook cliënten uit de thuissituatie kunnen na doorverwijzing van hun huisarts worden opgenomen. Het gaat om cliënten met corona die medisch gezien net ‘te goed’ zijn om in het ziekenhuis te worden verpleegd, maar nog niet naar huis kunnen. En om cliënten die niet langer thuis kunnen verblijven, omdat zij extra zorg nodig hebben die in de thuissituatie niet geboden kan worden. De zorgverleners zijn bij het verlenen van de cliëntenzorg beschermd volgens de richtlijnen met bril, mondkapje, schort en handschoenen.

Overplaatsing

De behandelend arts en de arts die verantwoordelijk is voor de corona-zorgunit maken een zeer zorgvuldige afweging voor zij de beslissing over verplaatsing van de cliënt nemen. De verantwoordelijk arts van de corona-zorgunit wordt de hoofdbehandelaar. De betreffende cliënten en hun familieleden krijgen uiteraard informatie over de verplaatsing en praktische zaken.

Bezoek

Bezoek is toegestaan en gebeurt altijd in overleg met de verantwoordelijken voor de corona zorg-unit. De bezoekregeling houdt in dat er één bezoekmoment per dag is. Maatwerk is mogelijk als er zwaarwegende omstandigheden zijn om hier vanaf te wijken en de zorgregisseur en specialist ouderengeneeskunde hiervoor toestemming geven. Bezoek krijgt duidelijke instructies en draagt te allen tijde door een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen. Verder zien we erop toe dat bezoek de geldende (hand)hygiënemaatregelen hanteert bij het betreden en het verlaten van de kamer van de cliënt.

De corona-zorgunit is een samenwerking met GGD?Zuid-Holland Zuid, de GHOR?en meerdere verpleeghuizen, waaronder Het Parkhuis in Dordrecht en verpleeghuizen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.