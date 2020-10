Boer Willem is weer vrijgezel: ‘We zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan’

HEI- EN BOEICOP • Heicopse boer Willem uit de laatste webserie van Boer Zoekt Vrouw is weer vrijgezel, zo laat hij op de website van het populaire programma weten.

Willem en Rineke hebben ‘na een paar mooie maanden’ hun relatie verbroken. “We spreken elkaar eigenlijk niet meer. Heel af en toe appen we nog naar elkaar. Maar we zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan.”, meldt boer Willem.

Willem van Hemert was recent nog te zien in het programma Onze Boerderij. Die uitzending leverde hem een stroom e-mails op. Én een gift van een gulle gever die onder de indruk was van Willems manier van boeren. “Ik zei nog: je hoeft niks te doneren, alsjeblieft maak je jezelf niet arm. Haha. Maar dit bedrag is om mij en de weidevogels te ondersteunen omdat ik van mijn eigen boerderij niet genoeg inkomen kan halen.”