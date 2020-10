VIJFHEERENLANDEN • In een videoboodschap gericht aan de inwoners van Vijfheerenlanden heeft burgemeester Sjors Fröhlich woensdagmiddag opgeroepen 'goed voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te kijken'. "App, bel, mail, vraag hoe het met iemand gaat. Of help een restaurant met het afhalen van een gerecht."

We zullen elkaar nodig hebben, zegt Fröhlich naar aanleiding van de gedeeltelijke lockdown die dinsdagavond werd afgekondigd. "Een beetje steun kan iedereen in deze tijd wel gebruiken."

'Daar gaan we weer', was de eerste gedachte die bij de burgemeester van Vijfheerenlanden opkwam na het horen van de nieuwe maatregelen. "Maar het gaat nu eenmaal niet goed met het aantal besmettingen, ook niet in Vijfheerenlanden. Sterker, het gaat slecht met het aantal besmettingen. Teveel mensen zijn ziek, er gaan teveel mensen dood en de zorg kan het op een gegeven moment niet meer aan. Dat moeten we keren."

"Het zal best lastig worden de komende weken", is de verwachting van Fröhlich. "Maar we gaan het wel redden met z'n allen, dat weet ik zeker. Heel veel sterkte!"