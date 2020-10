Trouwe huurders Lek en Waard Wonen ontvangen high tea aan huis

REGIO • Ruim 60 huurders die 50 jaar of langer een sociale woning huren, hebben van Lek en Waard Wonen een high tea thuis bezorgd gekregen.

Omdat de corporatie blij is met haar trouwe huurders, waren huurders via het bewonersblad ‘Thuis’ opgeroepen om zich bij de corporatie te melden als ze zelf 50 jaar of langer huren of als ze iemand kennen die al zo lang huurt.

Eerdere jaren werd een gezellig samenzijn georganiseerd, maar in verband met de coronamaatregelen was gekozen voor een high tea aan huis. De medewerkers hebben de high tea in de Week van het Huren persoonlijk bij de huurders afgegeven en daarbij de juiste afstand bewaard.