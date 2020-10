Veel bijval voor Woonvisie Molenlanden, maar ook: ‘Nog meer onze eigen ambitie uitspreken’

MOLENLANDEN • De Woonvisie Molenlanden is dinsdagavond met enthousiasme door de gemeenteraad ontvangen. Al vinden met name CDA en SGP dat de gemeente zich teveel aan de halsband van de provincie laat leggen. “We moeten onze eigen ambitie uitspreken”, zei SGP’er Bas de Groot, die een motie of amendement overweegt.

In de woonvisie zet het college van Molenlanden onder meer in op het realiseren van betaalbare woningen voor starters (200.000 tot 250.000 euro) en jonge doorstromers. Daarnaast is er vraag naar nultredenwoningen voor senioren.

Door de gezinsverdunning zijn méér woningen voor hetzelfde aantal mensen nodig. De Provinciale Woningbehoeftenraming gaat voor de periode 2020-2029 voor Molenlanden uit van 1460 te bouwen woningen. Er liggen plannen voor 1814 woningen, maar een groot deel betreft nog ‘zachte plannen’.

Molenlanden heeft een woningbouwversneller aangesteld, die op zoek gaat naar mogelijkheden om de nieuwbouw van woningen vlot te trekken. Onder meer door in gesprek te gaan met de provincie en ontwikkelaars, door potentiële woningbouwlocaties in kaart te brengen en mogelijk aan te kopen en door de mogelijkheden te verkennen om bestemmingsplanprocedures te versnellen.

Breuk

Raadsbreed was er veel lof voor de Woonvisie. “Iedereen moet in Molenlanden kunnen blijven wonen. Dat vraagt om een duidelijke breuk met het bestaande beleid”, zei Paul Verschoor (Progressief Molenlanden). “Het is een stuk naar ons hart”, jubelde Leo Timmer (CU). “Het aan de markt overlaten zonder sturing werkt niet, hebben we gezien.”

Het bouwen van 225 woningen in de sociale sector zal niet zomaar op instemming van de raad kunnen rekenen. “42 procent van de woningen in de sociale sector raken we nu al niet kwijt aan de eigen inwoners. Waarom moeten er dan toch 225 woningen bij?”, was de vraag van Ruud van Rijn (DoeMee!).

Bouwen voor eigen inwoners

Van de SGP moet woningbouw ‘topprioriteit’ krijgen. Dat strookt met de insteek van het college. Verantwoordelijk wethouder Arco Bikker: “We willen vooral bouwen voor eigen inwoners en zo min mogelijk voor instroom van buitenaf.” Bikker wil zich inzetten voor de groei met 1460 woningen. “Meer ruimte krijgen we niet van de provincie. Laten we ons er op richten dat we dat getal ook écht gaan halen.”

Laconiek

‘Een te laconieke houding’, wat Jonette Korevaar (CDA) betreft. “Het gaat over onze visie, niet over de visie van de provincie. Hoe kunnen we een vuist maken? We willen voorkomen dat we aan het einde van de periode weer niet genoeg hebben gebouwd.”

Deze discussie komt vast en zeker terug in de besluitvormende raadsvergadering over de Woonvisie.