Stichting tiny houses luidt noodklok: ‘Bijna 200 mensen op onze wachtlijst’

• Het tiny house van Linda den Besten in Ottoland, half verscholen in het groen.

ALBLASSERWAARD • Het aantal mensen die in een tiny house willen wonen groeit explosief, maar plekken waar de huisjes mogen staan zijn er nog nauwelijks. Tiny House Drechtsteden en omstreken (THD) luidt de noodklok.

De wachtlijst van THD blijft maar groeien. “We hebben inmiddels bijna tweehonderd mensen op onze wachtlijst”, vertelt Linda den Besten, tiny-housebewoonster uit Ottoland en voorzitter van THD. “En iedere week komen er minimaal vijf bij. Deze mensen hebben aangegeven dat zij binnen drie jaar in een tiny house willen gaan wonen.”

THD heeft in Molenlanden aanvragen ingediend voor drie locaties. Ook in de gemeenten Papendrecht en Dordrecht lopen aanvragen van THD. “Op de kortere termijn hopen we te kunnen starten met het plaatsen van zes tiny houses in een stuk weiland aan de A.M.A. van Langeraadweg in Giessenburg.”

Grondeigenaren

In de hoop dat het Waterschap Rivierenland en de gemeente Molenlanden het snel eens worden over uitgangspunten voor de afvalwatervoorziening, wil het bestuur van THD alle donateurs graag verder helpen. De stichting is daarom naarstig op zoek naar grondeigenaren die een plek willen verhuren aan tiny-housebewoners. “We zoeken vooral ruimte in de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht en Zwijndrecht. Deze gemeenten willen meewerken. Ook in Hardinxveld-Giessendam hebben we gesprekken gevoerd, maar deze gemeente is nog niet zo ver.”

Aan wat voor eisen moeten locaties voldoen?

“Aan de zuidkant mogen niet te veel bomen staan, omdat tiny houses voorzien zijn van zonnepanelen. Voor één huisje is 200 vierkante meter al voldoende. Omdat er in de winter niet altijd voldoende zon is om de accu op te laden, is het fijn als er een back-up is. En in langdurig droge periodes raken de regenwatertanks leeg, dus ook een watertappunt is fijn. Een buitenkraantje is al voldoend, met een eenvoudig metertje ertussen. In de donkerste maanden van het jaar kan de accu worden bijgevuld met een verlengsnoer. Het gaat dus om eenvoudige voorzieningen, maar deze zijn geen voorwaarde.”

Woningnood

Het bestuur van THD hoopt dat meer grondeigenaren met de stichting in gesprek willen over de verhuur van een terrein. “Ik denk dat een grondeigenaar enige affiniteit moet hebben met deze duurzame woonvorm en dat het iemand moet zijn die graag een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Wie grond verhuurt aan tiny-housers doet iets aan de woningnood. Daarnaast is het gunstig voor de biodiversiteit (soortenrijkdom, red.) omdat bewoners bloemen en fruitbomen planten. Iemand die een stuk braakliggende grond heeft, daar niks voor krijgt en het wel moet onderhouden, heeft er voordeel bij; hij hoeft geen onderhoud te plegen en krijgt enige inkomsten.”

Contact

Mensen die mogelijk grond willen verhuren, kunnen contact opnemen met THD. “We komen graag kijken en spreken dan alle stappen door.” Voor meer informatie: tinyhousedrechtsteden@gmail.com.

Lees deze week ook in Klaroen en Het Kontakt Alblasserwaard over het besluitvormingsproces van gemeente Molenlanden en het Waterschap Rivierenland: ‘Frustratie over trage besluitvorming tiny houses’

Off-grid

Tiny houses zijn duurzame huisjes met een oppervlakte van maximaal 50 vierkante meter. Omdat ze verplaatsbaar zijn, kunnen ze geplaatst worden op grond met een agrarische bestemming of de bestemming tuin. Er is slechts een tijdelijk wijziging van bestemming nodig. Vaak zijn tiny houses off-grid, wat betekent dat ze niet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en riolering. Energie komt onder andere van zonnepanelen, water uit een regenwatertank.