Verbod op vrachtwagens Voorstraat/Sluis, vooralsnog geen extra ontheffingen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden gaat eind deze maand besluiten een verbod voor vrachtwagens in te stellen op Voorstraat/Sluis/Opperstok in Groot-Ammers/Streefkerk tussen Bergstoep en de Kerkstraat. Bestemmingsverkeer wordt hiervan uitgezonderd en voor ondernemers in postcodegebied 2964 (ten westen van Haarsteeg en ten noorden van Graafland) zal een ontheffing gaan gelden.

Er lagen drie varianten voor. De gekozen variant is het meest effectief en het best handhaafbaar. Het verbod geldt overigens niet voor bussen en tractoren.

Verantwoordelijk wethouder Johan Quik realiseert zich dat elke variant ‘altijd ergens pijn zal doen’. Maar hij stelt de verkeersveiligheid voorop. “Op dit traject is het wachten op een zwaar ongeval. De verkeersveiligheid staat bovenaan, het economisch gewin zetten we wat lager.”

Vraag om maatwerk

Wietse Blok (SGP) vroeg de wethouder of er bij het verlenen van de ontheffingen ‘iets meer maatwerk’ geleverd kan worden. Daar voelde DoeMee! ook wel voor. Wilma de Moel: “Op welke manier kunnen we maatwerk leveren voor ondernemingen als De Lek Beton, Buijs, Bemutrans en Korenet?”

Quik was daar bepaald niet happig op. “Als we meer ontheffingen gaan verlenen, halen we er heel veel verkeersbewegingen nog niet af. We houden het graag compact en handhaafbaar. Anders begeven we ons op een hellend vlak. Dus ik zou niet weten wat ik toe moet zeggen.”

De gemeenteraad accepteerde die uitleg, onder de voorwaarde dat er te zijner tijd bij de evaluatie voor dit punt aandacht zal zijn.

Het landbouwverkeer is nog wel een bron van zorg. Hiervoor zal een ‘gedragscampagne’ worden gestart. “Ik ga met een aantal loonbedrijven in gesprek”, beloofde wethouder Quik.

In de raadsvergadering van 27 oktober is het vrachtwagenverbod een hamerstuk, al zal de VVD -dat in de fractie nog wil overleggen- het agendapunt mogelijk nog onthameren.