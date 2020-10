Opening duurzaamheidscentrum in Giessenburg uitgesteld

GIESSENBURG • De opening van het duurzaamheidscentrum in Giessenburg is uitgesteld. Door de nieuwe maatregelen van de overheid heeft Stichting Kringloop Giessenlanden besloten nog niet open te gaan.

Het duurzaamheidscentrum zou op vrijdag 16 oktober geopend worden in de oude bibliotheek aan de Brederodestraat 1 in Giessenburg.

Het centrum kon er komen dankzij de winst van vorig jaar van de duurzaamheidsprijs van het dorpsoverleg in de gemeente Molenlanden. Het idee was om als kringloop met het geldbedrag een tijdelijk duurzaamheidscentrum te maken van de voormalige bibliotheek in Giessenburg.

In het duurzaamheidscentrum zouden kinderen spelletjes kunnen doen en infogames over het klimaat. Ook zou er een tentoonstelling over het ‘Klimaat in de straat’ komen, maar die plannen zijn nu uitgesteld vanwege de strengere coronamaatregelen die op dinsdagavond 13 oktober zijn afgekondigd.