ALBLASSERDAM • Christelijk koor De Morgenster uit Alblasserdam gaat stoppen, maar zal nog één keer optreden op zaterdag 3 april 2021.

De aankondiging om te stoppen werd ruim een maand geleden al gedaan aan de koorleden. Voorafgaand aan de repetitieavond ging het bestuur het gesprek aan met de koorleden over de toekomst van het koor. De avond werd zoals gebruikelijk begonnen met een gedeelte uit de bijbel. Dit keer met een tekst uit het bijbelboek Spreuken: ‘Een mens stippelt zijn weg uit. De Heer bepaalt de richting dit hij gaat’. In het gebed daarna werd gevraagd om nooit zonder God onze weg uit te stippelen. ‘De toekomst is in Uw handen en U weet wat goed voor ons is. Laten onze plannen passen in Uw plan’, werd gebeden.

Zorgen

Daarna heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat ze al langere tijd zorgen hadden over het voortbestaan van de Morgenster. “Zongen we ruim 27 jaar geleden nog met 100 koorleden is dit in de laatste jaren teruggezakt naar 24 leden”, legt Arjanne Westerlaken van De Morgenster uit. Vooral financieel is het niet mogelijk om nog langer te blijven bestaan. “En daarom moeten we helaas onze vereniging opzeggen.”

Ook door het coronavirus is er voorlopig even geen vooruitzicht op het geven van een concert. Arjanne: “Al met al een heftige stap om deze keuze te maken. We willen niet zomaar stoppen, daarom gaan we nog toewerken naar een laatste concert.”

God loven

Voor elk lid was de repetitieavond op woensdagavond anders, voor sommigen was het ‘even een avondje voor jezelf’ om heerlijk te kunnen zingen, voor anderen gewoon een leuke hobby. Arjanne: “Maar bovenal was het voor iedereen een avond om God te kunnen loven en om het evangelie zo goed mogelijk over te brengen bij ons publiek in een volgend concert of optreden.”

“We hebben lief en leed met elkaar gedeeld en met elkaar heel wat beleefd”, vervolgt Arjanne. Eerst Martin de Jong als dirigent en nu al ruim 13 jaar Leon van Veen. Elk jaar het vaste kerstconcert in de kerk in Kinderdijk. Er is veel gezongen met bekende christelijke zangers. Er werden musicals ingestudeerd en uitgevoerd. In 2019 heeft het koor nog voor ruim 600 man gezongen in de Kerstnachtdienst van Nieuw-Lekkerland.

Nominatie

Ook bijzonder was dat de laatste CD ‘De wereld in Uw hand’ is genomineerd geweest voor een Zilveren Duif Award. Arjanne: “Aan het begin of einde van een koorseizoen hadden we geregeld een BBQ of zelfs nachtjes weg met elkaar, al met al een hele mooie tijd waar we dankbaar op terugkijken.

Ons laatste concert hopen we te geven op zaterdag 3 april 2021. We hopen dan het muziekstuk ‘Believe’ uit te voeren. Tien nummers rondom het lijden en sterven van Jezus, maar ook van Zijn opstanding. In welke kerk of op welke manier is nog even onduidelijk, houd daarvoor onze Facebookpagina in de gaten.”

Meedoen aan laatste concert

Wie ooit ook een Morgenster is geweest of gewoon geïnteresseerd is, kan meedoen met het laatste concert. Aanmelden kan via contact.ckdemorgenster@gmail.com. Dit is mogelijk tot 25 oktober 2020. Er wordt iedere woensdag gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur. Belangstellenden kunnen ook mailen voor verdere info, aangezien het koor waarschijnlijk zal uitwijken naar een andere locatie om te kunnen repeteren volgens de regels die nu gelden.