Roparunteam Goudriaan richt vizier op 2021 en introduceert virtuele Roparun voor iedereen

GOUDRIAAN • Na de afgelasting van de 2020 editie van de Roparun richt team Goudriaan zich op een nieuwe deelname in 2021.

Het team hoopt tijdens de 30e editie te starten vanuit Bremen. Deze route vervangt de Hamburg route, maar bevat nog steeds de doorkomst in Goudriaan.

Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker. Niels van Leussen: “Normaliter organiseren wij grote evenementen om geld op te halen, maar nu dit voorlopig niet kan moeten we creatief zijn. Dat is belangrijk, want de ziekte kanker treft nog velen van ons.”

“We introduceren nu een virtuele Roparun. Een uitdaging die iedereen op zijn eigen manier mag invullen.” Meer info is terug te vinden op: www.roparungoudriaan.nl.