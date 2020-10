Collectanten nodig voor ‘Het Gehandicapte Kind’

ZEDERIK • Van 9 tot en met 14 november is de collecte voor Het Gehandicapte Kind. De afgelopen jaren is hier nooit voor gecollecteerd in Ameide en Tienhoven, Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland. Vanaf dit jaar wil het NSGK dit opstarten en is daarom op zoek naar collectanten.

Men kan zich als collectant telefonisch op per app opgeven bij Marianne Duits via 06-44640058. De collectant kan zelf aangeven welke straat/wijk hij of zij wil collecteren. Er zal corona-proof gecollecteerd worden.