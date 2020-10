Online Bazar Symphonia op zaterdag 7 november

HOOGBLOKLAND • Jaarlijks houdt muziekvereniging Symphonia een bazar met grote prijzen. Dit jaar kan dit vanwege Covid-19 niet gedaan worden met publiek erbij. Daarom is de bazar dit jaar online te volgen op zaterdagavond 7 november van 20:00 tot 21:00 uur.

Het rad zal gewoon in Den Hoek in Hoogblokland staan en man kan via internet meekijken naar de verloting. Meer info daarover volgt.

“We draaien aan een koekrad en op de nummers die gedraaid worden valt een prijs. We draaien 10 rondes en in elke ronde zijn 4 mooie prijzen te winnen. Een lot kost 1 euro per stuk en we verkopen 120 loten per ronde”, leggen de organisatoren uit.

In de laatste ronde kosten de loten 10 euro per stuk. Er worden dan 13 prijzen verloot. De hoofdprijs is een modecheque van Zwijnenburg ter waarde van 300 euro.

Als dank voor de steun, voor iedereen die loten gekocht heeft, is er nog een gratis ronde. De prijs voor deze ronde is een geldprijs van 100 euro.

Het bericht is na te lezen via de volgende link: https://forms.gle/kKvDpPxWgMA4FD937. Daar kan men e-mailadres, naam, telefoonnummer en adres invullen en aangeven hoeveel loten men per ronde wil kopen. Er zijn maximaal 120 loten per ronde te koop. Onderaan het formulier kun je aangeven of je wilt betalen via een tikkie of contant.