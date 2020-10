Kringloop opent duurzaamheidscentrum in oude bieb Giessenburg

GIESSENBURG • Stichting Kringloop Giessenlanden opent op vrijdag 16 oktober een duurzaamheidscentrum in de oude bibliotheek aan de Brederodestraat 1 in Giessenburg.

Vorig jaar won de Stichting Kringloop Giessenlanden de duurzaamheidsprijs van het dorpsoverleg in de gemeente Molenlanden. Het idee was om als kringloop een tijdelijk duurzaamheidscentrum te maken van de voormalige bibliotheek in Giessenburg. “Als kringloop hebben we het bevorderen van besef over duurzaamheid in onze doelstelling staan. Daarom wordt een duurzaamheidscentrum in Giessenburg geopend”, vertellen Hans van der Mey en Aart Bogerd van Stichting Kringloop Giessenlanden.

Doordat het duurzaamheidscentrum vrijdag open gaat, kan in de herfstvakantie al door kinderen en ouders kennisgenomen worden van informatie, spellen en infogames over het klimaat.

Het pand is inmiddels leeg gemaakt en als eerste komt er een tentoonstelling in met als thema: ‘Klimaat in de straat’. Op allerlei informatieve panelen, via spellen en infogames wordt voorlichting gegeven over de hogere temperatuur, over de plensbuien, over het effect op de tuin en de straat, over onze aanpassing aan droogte en wijze van waterafvoer. Ook is er aandacht voor het effect op bijen, tuinen en natuur. Na de herfstvakantie zullen de openingstijden variëren. Kijk hiervoor op www.kringloop-giessenlanden.nl.

In de komende maanden zullen allerlei vormen van duurzaamheid aandacht krijgen door deze te tonen, demonstreren en presenteren. Van verminderen van afval tot hergebruik, van biodiversiteit tot circulair werken, van afval scheiden tot klimaatverandering. Ook zullen er lezingen gehouden kunnen worden, kunnen leveranciers voorlichting geven over isoleren van de woning, zonnepanelen, groene energie, warmtepompen, windenergie enzovoort. Uiteraard is er ook plaats voor hergebruik van de kringloop. Meer ideeën zijn van harte welkom.