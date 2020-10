Stan van Diejen uit Brandwijk blikt terug op zijn coming-out

BRANDWIJK • Uit de kast komen in de Alblasserwaard, hoe gaat dat? Stan van Diejen uit Brandwijk gaat er in het kader van Coming-Outdag op in.

Zijn verhaal begint jaren geleden, als Stan nog ‘in de kast zit’ en het daar eigenlijk helemaal niet zo slecht naar zijn zin had. “Ik was nooit van de verliefdheden, flirten of daten. Niet dat ik meisjes of jongens niet heel mooi kon vinden, maar eigenlijk was dat een soort slapend deel van mijn leven.”

Eenmaal uit de kast ontmoet Stan eigenlijk alleen maar begrip en steun. Zijn ouders zijn een goed voorbeeld. “Zij reageerden zo liefdevol. Het gekke was dat ze het zichzelf aanrekenden dat ik er niet eerder mee naar buiten was gekomen, dat ze er niet meer voor open hadden gestaan. ‘We waren er graag voor je geweest.’ Onterecht natuurlijk; al waren ze nog veel meer open minded geweest, dat had voor mij niet uitgemaakt.”

Verbaasd

Dat laatste kwam zeker niet op zijn pad. In zijn familiekring, bij zijn vrienden, in de besturen waarin hij zat, de coming-out leverde geen enkele negatieve reactie op. “Sterker nog, ik had eigenlijk verwacht dat meer mensen zouden zeggen: ‘Ik had het altijd al gedacht.’ Maar de meesten waren oprecht verbaasd.”

Stan woont inmiddels in Rotterdam en werkt in Den Haag bij het Ministerie van Economische Zaken. Maar met grote regelmaat is hij nog in de Alblasserwaard te vinden. Hij voelt er zich er thuis en geaccepteerd. “Ik ben er heel dankbaar voor dat mijn coming-out zo gegaan is. Ik weet heel goed dat dat lang niet voor iedereen opgaat.”

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.