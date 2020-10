SIMAV-molendag gaat niet door

STREEFKERK/REGIO • Vanwege het coronavirus is de molendag van molenstichting SIMAV afgelast.

Op 24 oktober zouden de molendeuren openstaan voor publiek. Een molen biedt echter onvoldoende ruimte om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen. Deze extra molendag is in het leven geroepen om molenaars uit andere provincies de gelegenheid te geven SIMAV-molens te bezoeken.

De stichting, die zorg draagt voor onderhoud en herstel van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, vindt het belangrijk om molens een podium te bieden en zo de bevolking kennis te laten maken met het ambacht en het leven van molenaars. Het feit dat we in ons land droge voeten hielden is te danken aan deze eeuwenoude werktuigen.

Voor meer info over bezoekmolens en activiteiten verwijst de stichting naar hun website. De volgende molendag, de Nationale Molendag, in 2021 staat gepland op 8 en 9 mei.