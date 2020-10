Raadsactiviteiten gemeente Vijfheerenlanden gaan weer digitaal

VIJFHEERENLANDEN • De komende periode, in ieder geval tot einde 2020, zullen alle raadsactiviteiten (raadsvergaderingen, commissievergaderingen, technische werksessies en VHL pleinen) digitaal worden gehouden. Dat heeft het presidium, oftewel de agendacommissie, vorige week besloten.

Dit besluit is gebaseerd op het toenemende aantal besmettingen in Nederland. In het verlengde daarvan is er echter nog een aantal redenen waarom het presidium tot deze maatregel is gekomen, zo laat zij in een persbericht weten.

“Als overheid hebben wij een voorbeeldfunctie. Vanuit die positie wil de raad solidair zijn met de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden die ook dagelijks beperkingen ervaren als gevolg van deze crisis.”

Een tweede overweging is dat het niet ondenkbaar is dat er in de komende periode regelmatig iemand afwezig is omdat hij of zij in quarantaine zit vanwege ziekte bij zichzelf of bij een persoon uit zijn of haar omgeving. “In geval van een fysieke vergadering is het voor deze persoon onmogelijk zijn of haar stem uit te brengen. Wanneer er digitaal vergaderd wordt, is er van deze democratisch ongelijkheid geen sprake.”

Als laatste heeft ook het aantal besmettingen met corona in de gemeente Vijfheerenlanden meegewogen bij het nemen van het besluit om voorlopig digitaal te vergaderen. “Het aantal besmettingen in onze gemeente is hoger dan gemiddeld. Dat dwingt ons tot grote voorzichtigheid.”

Alle openbare bijeenkomsten zijn online te volgen via: https://channel.royalcast.com/vijfheerenlanden/#!/upcoming. Wanneer er in de (nabije) toekomst opnieuw ontwikkelingen zijn die gevolgen hebben voor het functioneren van de raad zal dat worden gecommuniceerd.