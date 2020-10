Coronabesmettingen stijgen ook in regio heel hard

REGIO • De landelijke sterke stijging van het aantal coronabesmettingen is ook in de regio terug te zien in de cijfers, die maandag gepubliceerd werden door de GGD.

In Molenlanden kwamen er in een week tijd 100 nieuwe besmettingen bij. Daar staat de teller nu op 336. In Alblasserdam werden 85 nieuwe besmettingen genoteerd. Het totaal in het Damdorp staat nu op 264. In Papendrecht werden 76 mensen positief getest op het coronavirus. In Papendrecht zijn nu 270 mensen besmet.

Er werden in de afgelopen week geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van corona. Er zijn in Alblasserdam (voor zover bekend) 5 mensen overleden aan het coronavirus. In Molenlanden zijn 12 slachtoffers te betreuren en in Papendrecht 8.

In Molenlanden zijn momenteel 24 mensen opgenomen in het ziekenhuis met coronaklachten. In Alblasserdam zijn 13 ziekenhuisopnamen gemeld en in Papendrecht 12.