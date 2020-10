Woonzorgcentrum Graafzicht viert vijftigjarig jubileum

• Leden van ‘Stichting Vrienden van Graafzicht’ met het boek over de Alblasserwaard. (Foto: Aangeleverd)

BLESKENSGRAAF • Woonzorgcentrum Graafzicht vierde op dinsdag 6 oktober haar vijftigste verjaardag.

Het jubileum werd in een klein maar gezellig gezelschap gevierd, er was onder andere een ‘Graafzichtrevue’ en een pannenkoekenmaaltijd georganiseerd.

Er was een weekprogramma gemaakt door de medewerkers van het welzijnsteam, het was dus de hele week feest. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers ontvingen ter ere van het jubileum een magazine, waarin de lezer teruggaat in de historie van Graafzicht.

Ook kreeg Graafzicht meerdere cadeaus, zo werd er een aquarium en een boek over de Alblasserwaard gegeven door ‘de vrienden van Graafzicht’. Het aquarium word in de aankomende weken geplaatst.

