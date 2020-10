Molenlanden hijst regenboogvlag: ‘Geen ruimte voor discriminatie’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft op maandagochtend 12 oktober, in het kader van de Coming Out Day, de regenboogvlag gehesen.

Dit gebeurde zowel bij het gemeentekantoor in Hoornaar als in Groot-Ammers.

Met het hijsen van de vlag maakt de gemeente Molenlanden een nieuwe stap in de beweging naar een inclusieve samenleving, waarbij men dit jaar insteekt op ruimte en grotere acceptatie voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit. “We streven naar een samenleving waarin geen ruimte is voor discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen”, aldus de gemeente Molenlanden.

Wethouder Lanser: “Dit moment is voor onze gemeente het startsein om de komende tijd met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag met inwoners spreken, maar ook met de diverse professionals op scholen, in de zorg, het jongerenwerk, sportclubs om van hen te horen wat er leeft en speelt. Ik wil deze verhalen graag delen, thema’s aan de orde brengen om het gevoel van respect, begrip en hulp voor elkaar inhoud te geven. Met als uitgangspunt dat we vanuit medemenselijkheid de verbinding proberen te maken. “