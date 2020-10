Hema-producten bij Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Bij Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf is sinds kort een groot aantal Hema-producten te koop. Middenin de winkel zijn enkele schappen gereserveerd voor de kenmerkende artikelen van Hema.

De nieuwe Hema-lijn in de Jumbo is het gevolg van een commerciële samenwerking in Nederland en België. Beide bedrijven verwachten hierdoor elkaars activiteiten te kunnen versterken. Jumbo zal komende tijd de huurcontracten overnemen van zeventien Hema winkellocaties, voornamelijk op stadslocaties. Daarnaast zullen Jumbo en Hema op zes stationslocaties een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen waarbij Jumbo het foodassortiment levert. Verder gaan stapsgewijs alle Jumbo supermarkten in Nederland en België Hema artikelen verkopen. Tot slot treedt Hema als co-sponsor voor een periode van ten minste vier jaar toe tot de wieler- en schaatsploegen van Team Jumbo-Visma.

Het aanbod non-food artikelen van Hema, dat de komende anderhalf jaar zijn weg zal vinden naar het Jumbo winkelschap in Nederland en België, bestaat onder meer uit kookgerei, tafelaankleding, theedoeken, glazen, feest- en seizoenartikelen en kaarsen. Dit aanbod zal ook beschikbaar komen via Jumbo.com.