Panel TipVijfheerenlanden positief over duurzame maatregelen

VIJFHEERENLANDEN• Een grote meerderheid van een burgerpanel in de Vijfheerenlanden (TipVijfheerenlanden) merkt daadwerkelijk de gevolgen van de klimaatverandering in de eigen leefomgeving.

Maar liefst zestig procent van 356 deelnemers ziet dat bijvoorbeeld doordat het in de zomerperiode droger wordt. In totaal 36% ervaart gezondheidsproblemen. Men slaapt slechter of er zijn klachten over dat het warmer wordt in huis. Van de respondenten merkt 18% niets van de klimaatverandering.

Bijna driekwart van de panelleden (72%) heeft energiebesparende activiteiten ondernomen om de eigen woning duurzamer te maken door gebruik te maken van energiebesparende lampen, 58% van de respondenten geeft aan overal dubbel glas te hebben in de woning.

Van degene die nog niet zijn overgegaan op energiebesparende activiteiten, antwoordt 50% dat de kosten te hoog zijn.

Gemeente en duurzaam

In totaal 69% van de respondenten vindt het belangrijk of zelfs zeer belangrijk dat de gemeente bezig is met duurzame energie.

Bijna iedereen geeft aan waarom dat belangrijk is: ‘Duurzame energie is de toekomst, daar kan je als gemeente niet aan voorbijgaan’, ‘goed voor het milieu’, ‘het gaat over de toekomst van onze kinderen’, ‘de gemeente dient het voortouw te nemen en voorbeeldfunctie te zijn’, ‘de gemeente kan inwoners stimuleren’, ‘fossiele brandstoffen raken op. We zullen uit moeten zien naar andere energiebronnen’, ‘omdat het eigenlijk al te laat is. Alleen snel handelen kan nog helpen de klimaatverandering te stoppen’, ‘omdat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben verantwoord met de aarde om te gaan en straks na te laten aan de volgende generatie.’

Andere geluiden

Er zijn ook andere geluiden. Eén van de respondenten vindt het allemaal maar onzin. “Uiteindelijk zijn er fossiele brandstoffen nodig voor het produceren van subsidiemolens en zonnevelden. De hele biodiversiteit gaat stuk en het is horizonvervuiling. Waarom onderzoekt de gemeente geen kernenergie? Schoon en neemt minder plek in.”