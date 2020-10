Polderberichten opvolger van boek 100WAARD

REGIO • Het succesvolle streekboek 100waard krijgt een opvolger: Polderberichten. Dit nieuwe boek van de makers van 100waard Ferry Verheij en Bram van der Wal bevat columns van Bram en Joost-Jan Kool uit Lexmond, eveneens een schrijver met een warm hart voor de streek.

Natuurlijk doet Ferry de fotografie en de vormgeving. Voor dit boek is ook een drietal talentvolle fotografen uitgenodigd: Gyselle Blokland, Lianne van Genderen en Peter Paul Klapwijk. Ze hebben prachtige fotoverhalen gemaakt met gevoel voor het karakter van de streek.

Zoals de titel al aangeeft gaat het om berichten: verhalen en foto’s uit de streek. Verhalen vormen beelden en beelden brengen verhalen. De fotografen hebben fotoreeksen, variërend van de molens van Kinderdijk tot een postduivenvereniging in Ameide, van mensen in de polder die Gerrit heten tot mensen die ver buiten de polder werken. De columns van Joost-Jan en Bram hebben meestal hun directe omgeving als vertrekpunt: het werk, de familie, hun dorp, de buren, de school, de sport.

De verhalen zijn vaak komisch, maar zeker niet altijd. De streek is een vertrekpunt, maar geen must, er zijn zelfs berichten van ver buiten Nederland. Alles bij elkaar geeft het boek een prachtig beeld van het leven in de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Hoe dan ook bij de makers van Polderberichten ontbreekt het niet aan liefde voor de streek en zijn bewoners, zoveel is wel duidelijk.

Voorverkoop

Het fraai uitgevoerde boek telt ruim 350 bladzijden en lijkt in vormgeving erg op 100Waard. Op dit moment is het boek al in voorverkoop in de webshop van www.100waard.nl. Op 7 november ligt het in winkels van Alblasserdam tot Leerdam. Op de site van 100Waard staat een lijst van verkooppunten.