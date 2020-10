Nieuw bij Plus Versteeg Meerkerk: Broodje Gemak

MEERKERK • Heerlijk vers belegde broodjes zijn vanaf vorige week verkrijgbaar bij Plus Versteeg in Meerkerk.

“Broodje gemak maakt voor ons de lijn compleet. Naast de maaltijden uit eigen keuken en borrelgemak , was dit de ontbrekende schakel in het geheel”, aldus Frans Versteeg van Plus Versteeg Meerkerk.

“Steeds meer consumenten kiezen voor gemak in onze winkel. Nu kan je bij ons kiezen voor een lekker knapperig broodje met de ingrediënten waar jij op dat moment zin in hebt. We maken het broodje ter plekke voor je klaar. Er is een ruime keuze , door voor ieder wat wils denken we. Het is dus echt een Broodje Gemak.”