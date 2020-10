Doe Mee wil duidelijkheid over woningbouwplannen Sliedrecht

MOLENLANDEN/SLIEDRECHT • De fractie van Doe Mee Molenlanden wil van het gemeentebestuur van Molenlanden weten wat de stand van zaken is met de plannen van de gemeente Sliedrecht om zo’n 1250 woningen te bouwen ten noorden van de spoorlijn.

Deze woningen zouden in het groene gebied komen dat direct aan de gemeente Molenlanden grenst. Het aanzien van een dorp als Wijngaarden en de bijbehorende polder zal hierdoor behoorlijk veranderen. Doe Mee vreest dat een dergelijk grootschalig woningbouwplan een bruggenhoofd zal zijn naar verdere verstening van de polder.

Doe Mee Molenlanden wil weten in hoeverre het college door buurgemeente Sliedrecht is geïnformeerd over de plannen en wat de mening van het college is over deze plannen. “Kan het college aangeven of deze plannen passen binnen de provinciale kaders en of de Provincie achter deze plannen kan staan of zich achter de plannen kan scharen?”, wil de fractie van Doe Mee ook weten.

In verschillende publicaties wordt aangegeven dat de Drechtsteden een woningbouwopgave van 25.000 woningen heeft tot 2030, waarbij Dordrecht er 10.000 van zal realiseren. “In hoeverre zijn de buurgemeenten in de planvorming betrokken?”, is ook een vraag van Doe Mee Molenlanden.