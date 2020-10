SGP en VHL Lokaal komen op voor starters De Kandelaar in Ameide

AMEIDE • De fracties van SGP en VHL Lokaal in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden maken zich zorgen over de woningnood voor starters in met name de gemeente Ameide. Een grote groep jongeren wil mee starterswoningen op locatie De Kandelaar, maar krijgt tot nu tot nul op het rekest van het gemeentebestuur.

Tijdens een extra commissievergadering van de gemeente op 21 september dit jaar sprak mevrouw Van Es uit Ameide in over de woningnood en dan specifiek voor starters in relatie tot de locatie De Kandelaar. Daarnaast heeft een grote groep jongeren een brief aan het college gestuurd over de locatie en de roep om meer starterswoningen in Ameide. Tot slot heeft nog een grote groep geïnteresseerde inwoners uit Ameide een brief aan college en gemeenteraad gestuurd over het proces tot ontwikkeling van de locatie De Kandelaar.

Serieus genomen

“Waarbij zij, als belangengroep, zich afvragen of ze wel serieus worden genomen door de gemeente, omdat zij nog steeds geen concrete antwoorden hebben gekregen op de mogelijkheid om als belangengroep zelf een woonproject te realiseren voor zowel jongeren als senioren”, aldus Kees Vermaat van de SGP en Teus Meijdam van VHL Lokaal.

SGP en VHL Lokaal juichen juist zulke ontwikkelingen/initiatieven toe en vinden het dan ook teleurstellend dat deze groep zich de vraag moet stellen over het college van B&W wel open staat voor dit initiatief.

De beide partijen willen van het gemeentebestuur weten of er al kaders zijn vastgesteld voor bouwlocatie De Kandelaar. Ook willen SGP en VHL Lokaal weten hoe het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden aankijkt tegen de initiatieven die er zijn vanuit de bevolking voor De Kandelaar.

“Wat is het verder proces tot ontwikkeling van deze locatie en kunt u daarbij specifiek aangeven op welke wijze en wanneer deze belangengroep nog kan meedoen en denken?”, vragen Kees Vermaat en Teus Meijdam tot slot aan het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden.